Italianen protesteren tegen coronamaatregelen

Syrisch meisje (11) moederziel alleen op Nederlands station: “Dit raakt je in je hart”

31 juli Vanmiddag is er een jong Syrisch meisje aangetroffen dat moederziel alleen achtergelaten was op het Nederlandse treinstation van Utrecht. Het meisje sprak geen woord Nederlands of Engels. Agenten hebben zich over haar ontfermd en opvang voor haar geregeld.