Italianen krijgen steeds duurdere pasta op hun bord

Bloomberg zet CEO crypto­beurs Binance tussen rijkste miljar­dairs ter wereld: wie is Changpeng ‘CZ’ Zhao?

Changpeng Zhao (44), bekend als ‘CZ’, is de CEO van cryptobeurs Binance. Bloomberg heeft voor het eerst zijn vermogen ingeschat en dat is niet min. Volgens de miljardairslijst van Bloomberg is CZ minstens 96 miljard dollar waard, of bijna 85 miljard euro. Daarmee valt hij net buiten de top tien.

11 januari