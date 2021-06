Italianen klagen over roekeloosheid van toeristen op Comomeer na dodelijk bootongeval: “Gevaar ligt altijd op de loer”

Na het tragische bootongeval afgelopen vrijdag waarbij een Italiaanse student om het leven kwam, is voor veel Italianen in de buurt van het Comomeer de maat vol. Ze klagen de roekeloosheid van buitenlandse toeristen op het water aan en roepen om meer controles. Dat het ongeval plaatsvond amper een week na het dodelijke ongeval met toeristen op het Gardameer , komt extra hard aan. “Het zal niet makkelijk zijn om de gebeurtenissen van vrijdag te vergeten", getuigt zeilliefhebber Maurizio Pozzi in de lokale pers.

Een speedboot met in totaal elf Belgische toeristen aan boord veroorzaakte vrijdagnamiddag rond half vijf een dodelijke botsing op het bekende Comomeer, in het noorden van Italië. Daarbij kwam een 22-jarige Italiaanse student uit de buurt, Luca Fusi, om het leven.

Het tragische ongeval heeft een diepe indruk achtergelaten op de buurtbewoners rond het Comomeer. In de nasleep van het incident verschijnen in Italiaanse media getuigenissen van buurtbewoners die het roekeloze gedrag van sommige toeristen op het meer aanklagen. “Buitenlanders komen naar hier, naar onze plekken, maar ze gedragen zich niet", verzucht een man zich voor de camera van ANSA. Volgens hem is het voor de locals onmogelijk geworden om in het weekend te genieten op het meer. “Op zaterdag en zondag is alles hier in handen van de buitenlanders”, klinkt het. De man begrijpt niet hoe het ongeval vrijdag is kunnen gebeuren. “Met elf zaten ze op die speedboot. Van die elf is er niet eentje die merkt dat er een boot uit de andere richting komt. Dat baart me zorgen, want ik ga ook weleens bootje varen met mijn kinderen.”

Ook zeiler Maurizio Pozzi klaagt in de lokale krant La Provincia over onoplettende toeristen op het meer. “Ik heb al wel vaker gefloten in de vaargeul langs het eiland om de aandacht te rekken van zeilers die met hoge snelheid aankwamen. Andere keren gaf ik aan passerende boten het signaal om langzamer te varen, waarop zij reageerden met een saluut”, vertelt de man. “Met andere woorden, je moet steeds oplettend zijn op een boot, zelfs als je een vaarbewijs hebt.” Dat dit ongeval gebeurde amper een week nadat ook op het Gardameer een Italiaans koppel het leven liet nadat ze werden aangevaren door Duitse toeristen, zorgt er volgens de zeiler voor dat dit tragische ongeval niet snel vergeten zal worden.

Volledig scherm De Italiaanse brandweer verspreidde deze foto van de boot waarop de drie Italiaanse jongeren aan het zonnebaden waren toen ze werden aangevaren door een speedboot bestuurd door een Belgische toeriste. © Vigili Del Fuoco

Meer toezicht nodig

Afgelopen vrijdag was het echter rustig op het meer, getuigt Pozzi. “Toch moet concentratie altijd prioriteit zijn”, waarschuwt hij. Dat bevestigt ook Igor De Ascentis, die de wacht houdt aan het verbindingskanaal tussen Lenno en Villa del Balbianello. De man kwam vrijdag als eerste aan bij de plek van het ongeval. De Ascentis spreekt de berichten dat er amper controle is op het meer met klem tegen, al vindt ook hij dat er meer toezicht nodig is. “De politiediensten doen hun uiterste best", zo vertelt hij. “Maar het meer is groot, en het is waar dat er niet overal gehandhaafd kan worden. Maar dit deel van het meer (waar het ongeval plaatsvond, red.) is een doorgangsplaats. Er is geen andere plek op het meer van waar je op zo’n korte afstand de Villa del Balbianello, de Cassinella, de prachtige residenties aan de oever en het kanaaleiland kan bewonderen", klinkt het. “Daarom ook zou de bewaking hier verdubbeld moeten worden, want gevaren liggen altijd op de loer.”

De omstandigheden rond het ongeval van vrijdag worden nog onderzocht. Italiaanse media schrijven dat de boot van de Belgen, die groter was dan die van de Italianen, aan hoge snelheid ging op het moment van het drama, met de boeg hoog in de lucht. Anderen spreken dan weer niet over een overdreven snelheid. De 21-jarige Belgische vrouw die de motorboot bestuurde werd intussen beschuldigd van schipbreuk en onvrijwillige doodslag en is in afwachting van verder onderzoek onder huisarrest geplaatst. Later vandaag zou ze verhoord worden door de autoriteiten.