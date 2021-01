Italiaanse vrouw van 108 krijgt coronavaccin

“Papa zou deze week z’n vaccin krijgen. Hij stierf met de eindmeet in zicht”

20:34 Zijn leven lang was hij ‘op zwier’. Was het niet met zijn motorfiets, met de armen van zijn vrouw om z’n middel, dan wel met een bus vol Engelse toeristen die hij elk weekend naar Zürich voerde. Ook zaterdag deed Valeer Bohez (89) nog zijn dagelijkse toertje, met zijn rollator door de gangen van rusthuis De Groene Verte in Houthulst. Maar ’s avonds werd hij onwel, en een half uur later was hij dood. Valeer is één van de vier doden van de Britse coronavariant in het rusthuis. “Normaal zou hij deze week gevaccineerd worden”, zegt zijn zoon. “Hij is gestorven met de eindmeet in zicht.”