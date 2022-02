Italiaanse vrouw (70) pas twee jaar na overlijden thuis teruggevonden: “Vergeten door eenzaamheid”

In de buurt van het Italiaanse Comomeer is een vrouw van 70 jaar oud twee jaar na haar overlijden gemummificeerd teruggevonden. De dame lag dood in een stoel. Een intriest en pijnlijk verhaal dat het debat over eenzaamheid bij oudere mensen hard doet oplaaien in Italië.

De Italiaanse Marinella Beretta (70) werd vrijdag gemummificeerd in haar huis in Prestino teruggevonden nadat ze minstens twee jaar geleden overleed, melden lokale media. Ze werd zittend in haar keukenstoel aangetroffen.



De politie vond haar lichaam per toeval. Agenten waren ter plaatse gegaan om de vrouw te waarschuwen dat enkele bomen in haar tuin dreigden om te vallen. Het heeft de laatste dagen fel gewaaid in Lombardije.

Eenzaamheid

"Wat Marinella Beretta is overkomen, vergeten worden door eenzaamheid, raakt ons allemaal', zegt de Italiaanse minister van Familie Elena Bonetti in een reactie op het trieste voorval op Facebook. "Een gemeenschap die één wil blijven, heeft als taak om zich te herinneren dat zij er ook is. We moeten stoppen met grenzen te trekken wat privéleven betreft en dringend werk maken van banden tussen mensen. Niemand mag alleen achterblijven.”

Marinella Beretta had geen familie. Buren verklaren gechoqueerd dat ze de vrouw al zeker 2,5 jaar niet meer hadden gezien, minstens sinds september 2019. Ze dachten dat ze misschien verhuisd was tijdens het begin van de coronapandemie, die in Italië erg hard toesloeg begin 2020. Er lag wel wat opgestapelde post aan de brievenbus van de vrouw, maar veel was het niet.

De politie trof ter plaatse geen sporen aan die wijzen op een verdacht overlijden. De Italiaanse stierf vermoedelijk een natuurlijke dood, alleen, daar in die ene stoel in haar keuken waar ze twee jaar later nog altijd zat. De gemeente Prestino zal nu instaan voor de kosten van de uitvaart.

‘Verschrikkelijke les’

In Italië zijn 40 procent van de 75-plussers alleenstaanden, volgens een rapport uit 2018 van het nationale instituut voor statistiek. Eenzelfde percentage mensen heeft geen ouders noch vrienden meer tot wie ze zich kunnen richten wanneer dat nodig is.

"Het mysterie van het onzichtbare leven van Marinella leert ons een verschrikkelijke les. De echte tristesse is niet dat anderen niet hadden opgemerkt dat ze was overleden, maar dat ze voordien niet wisten dat ze in leven was", meent de krant Il Messaggero.

