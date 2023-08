Italiaanse topcrimineel loopt na elf jaar tegen de lamp bij titelfeest Napoli

“We zijn rechts en katholiek, nou en?” Familielid van vermiste Émile (2) boos over geruchten die de ronde doen

Vier weken nadat Émile (2) verdween uit het Franse bergdorp Haut-Vernet, is er nog altijd geen concreet spoor. Geruchten zijn er daarentegen wel voldoende en dat maakt een familielid van de vermiste peuter boos: “Alles wat er over ons gezegd wordt, is onzin”.