Italiaanse telg uit adellijke familie verdacht van liquidatie in Romeinse onderwereld

Een Italiaanse aristocraat is aangehouden voor een moordcomplot in de Romeinse onderwereld. Matteo Costacurta (38) zou zich 30.000 euro hebben laten betalen voor de opdracht. Voor het geld moest hij het nochtans niet doen. Hij is enig kind in een steenrijke familie. Volgens Italiaanse media moeten de criminele projecten van Costacurta gezien worden als zijn hobby.

Matteo Costacurta (38) is het gewoon om zich te bewegen tussen de hogere elite. Hij is telg van een adellijke en rijke Venetiaanse familie. Als enig kind moet hij zich om geld geen zorgen maken. Hij brengt zijn vakanties door tussen de rijken in Sardinië.

Costacurta was ook lid van de Roma Polo Club, de oudste club voor de paardensport in Italië. De Britse prins Harry laat er zich ook wel eens zien en speelde er in 2019 zelfs een wedstrijd voor het goede doel.

Volledig scherm De Britse prins Harry tijdens een wedstrijdje polo in de Roma Polo Club. © Getty Images

Hoewel Costacurta een blanco strafblad heeft en een steenrijke familie, beschikt hij ook over een duistere kant en de meest louche vrienden. Hij zou al lang carrière maken in de misdaadwereld. Volgens ‘La Repubblica’ gelden die criminele projecten als zijn hobby.

De Prins

Costacurta wordt ervan verdacht dat hij in 2020 een moordopdracht heeft aangenomen. Dat leidt de politie af uit versleutelde berichten via de pgp-dienst SKY-ECC. Daarbij werden schuilnamen gebruikt als ‘Il Principe’ of ‘de prins’, verwijzend naar zijn adellijke achtergrond.

De affaire startte toen ene Alessio Marzani naar verluidt zwijggeld vroeg voor het verbergen van drugs van een andere figuur uit de Romeinse onderwereld. Matteo Costacurta zou zich 30.000 euro hebben laten betalen om een aanslag op Marzani te beramen en zo de afpersing te stoppen.

Mislukte liquidatiepoging

Daarvoor zocht hij contact met de Albanese crimineel Elvis Demce, een beruchte drugshandelaar in Rome. Vervolgens werd een moordcommando op pad gestuurd. Op 20 oktober 2020 werd Marzani in Rome achtervolgd door twee mannen op een motor. Een van hen schoot hem in de borst. Hij kon echter zwaargewond een huis binnenvluchten. Hij raakte zwaargewond, maar overleefde na een verblijf van 45 dagen in het ziekenhuis.

Volledig scherm De Albanese drugshandelaar Elvis Demce (links) en voormalig profvoetballer Alessandro Corvesi. © RV

Een andere in het moordcomplot is Alessandro Corvesi, een voormalig profvoetballer die bij Lupa Roma speelde en in zijn jeugd voor Lazio Roma. Hij werd door de politie gearresteerd in het bezit van 2 kilogram cocaïne.

Terreurgroep

Matteo Costacurta kwam ook in het verleden al in opspraak. Hij zou banden hebben met de Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR), een Italiaanse neofascistische terreurgroep. Die pleegde in 1980 bomaanslag op het centraal station in Bologna waarbij 85 mensen omkwamen. De carabinieri verdachten Costacurta er in 2009 van een gewapende bende te vormen Luigi Cavardini, een van de mannen achter die bomaanslag.