Italiaanse speurders ontdekken drie ton pure cocaïne met een straatwaarde van een miljard euro tussen lading bananen

Aftellen tot 2022: op deze plaatsen is het nieuwe jaar al begonnen

In de Stille Oceaan is 2022 al begonnen: de eilandbewoners van Samoa, Tonga en Kiribati waren de eersten ter wereld die om 11 uur onze tijd het nieuwe jaar hebben verwelkomd. Een uurtje later was het de beurt aan Nieuw-Zeeland. Voor het tweede jaar wordt bij de vieringen wereldwijd rekening gehouden met de coronapandemie.

13:42