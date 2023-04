Italiaanse senaat keurt plan goed om asielrechten in te perken: meer detentiecentra en minder steun

Met het plan moet het aantal migranten dat recht heeft op een vorm van asiel verminderd worden. Om wet te worden moet het wel nog goedgekeurd worden door het Italiaanse Parlement. Dat zou evenwel geen probleem mogen zijn, omdat de huidige coalitie er een ruime meerderheid heeft.

De regering wil ook centra bouwen voor mensen die wachten op een beslissing in hun asielprocedure. Die kan in Italië tot twee jaar op zich laten wachten. In die periode kunnen ze niet op zoek naar een woonplaats en kunnen ze niet aan hun integratie beginnen. Mensenhandelaars worden harder aangepakt met strengere celstraffen. Op een nieuw misdrijf - mensensmokkel met de dood tot gevolg - staat nu een gevangenisstraf tot 30 jaar.

Controversiële maatregelen

Een van de meest controversiële maatregelen is de beslissing om ‘speciale bescherming’-verblijfsvergunningen af te schaffen, die aangeboden kunnen worden aan mensen die niet in aanmerking komen voor asiel, maar een humanitair risico lopen in hun land van herkomst of familie hebben in Italië.

Volgens de Italiaanse regering wordt het systeem van de ‘speciale bescherming’-verblijfsvergunning misbruikt. Zo werden er vorig jaar 10.506 toegekend, waar er ‘maar’ 7.494 vluchtelingenstatussen werden goedgekeurd en 7.039 migranten een aparte vorm van internationale bescherming kregen.

De overheid zal ook geen geld meer geven aan Italiaanse lessen en juridisch advies voor migranten. Het plan werd opgesteld na een schipbreuk voor de kust van Zuid-Italië in februari. Daarbij kwamen 94 migranten om het leven. Met de maatregelen wil Meloni asielzoekers ontraden om illegaal naar Italië te komen.

Migratiestroom

In haar verkiezingscampagne vorig jaar beloofde Meloni dat ze de migratiestroom zou aanpakken. Italië heeft af te rekenen met een toename van het aantal bootvluchtelingen. Tussen 1 januari en 19 april kwamen op die manier 34.715 mensen aan in Italië, waar dat er in dezelfde periode vorig jaar maar 8.669 waren.

Volledig scherm © AFP

Critici vinden het plan “repressief” en zijn ervan overtuigd dat het geen effect zal hebben op de migrantenstroom naar Europa. Meer nog, het zou nog meer nieuwkomers in de illegaliteit dwingen.

Volgens de oppositie moeten migranten juist geholpen worden, omdat Italië werkkrachten nodig heeft door een daling van het bevolkingsaantal. Meloni is het daar niet mee eens. Dinsdag zei ze nog dat in plaats van een beroep te doen op migranten, Italië beter “een grote ongebruikte reserve” aan vrouwen aan het werk zou zetten. Het aantal vrouwen dat aan de slag is in Italië zit immers op een historisch dieptepunt. Meloni wil gezinnen ook aanmoedigen om meer kinderen te krijgen.