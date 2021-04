‘Italiaanse Robinson Crusoe’ (81) moet na 30 jaar ‘zijn’ eiland verlaten: “Ik heb de strijd opgegeven”

Morandi, die bekend staat als de ‘Italiaanse Robinson Crusoe’, kwam in 1989 terecht op het eiland nadat hij problemen kreeg tijdens zijn zeiltocht naar de Zuidelijke Stille Oceaan. De man belandde op Budelli, een eiland dat bekend staat om zijn roze zandstrand. Morandi werd op slag verliefd op het eiland en besliste om niet meer weg te gaan. Eten werd per boot geleverd vanuit La Maddalena, het hoofdeiland van de archipel. Hij ontwikkelde ook een eigen zonne-energiesysteem om elektriciteit op te wekken.

De bejaarde Italiaan bewaakte jarenlang het eiland zonder problemen, maar zijn rol kwam in gevaar toen het privébedrijf dat eigenaar was van het eiland failliet ging. De plannen om het in 2013 te verkopen aan Michael Harte, een zakenman uit Nieuw-Zeeland die beloofde Morandi als conciërge aan te houden, werden gedwarsboomd toen de Italiaanse regering tussenkwam. Een rechter oordeelde in 2016 dat het eiland opnieuw publiek eigendom zou worden. Sindsdien wordt het eiland bestuurd door het nationaal park van de La Maddalena-archipel.

De autoriteiten vertelden Morandi dat hij het eiland moest verlaten, omdat er verschillende werken uitgevoerd zouden worden. Aanvankelijk was het nog onduidelijk of de man na de werken mocht terugkeren, maar intussen is bekend dat dat geen optie is. Morandi verzette zich tegen die beslissing en liet weten dat hij een terugkeer naar zijn oude leven niet zag zitten. De autoriteiten hielden voet bij stuk: Morandi moest vertrekken.

Volledig scherm Mauro Morandi. © Facebook

Steun

“Ik heb de strijd opgegeven”, zegt Morandi aan ‘The Guardian’. “Ik heb hier meer dan dertig jaar geleefd en ben erg verdrietig dat ik nu moet vertrekken. Ze vertelden me dat ze werken op het eiland moeten uitvoeren, waardoor ik moet gaan.”

De man, die oorspronkelijk afkomstig is uit Modena in Midden-Italië, zal verhuizen naar een klein appartement op een nabijgelegen eiland. “Het appartement ligt in een buitenwijk van de stad, waar ik enkel naartoe zal gaan om boodschappen te doen”, luidt het. Zolang hij de zee kan zien, zal zijn “leven niet veel veranderen”, zegt Morandi. “Verder hoop ik dat iemand het eiland Budelli net zo goed kan beschermen als ik.” De laatste keer dat de Italiaanse Robinson Crusoe ‘zijn’ eiland verliet, was in 2018 om zijn kinderen te bezoeken in Modena.

De voorbije jaren kon Morandi op heel wat steun rekenen. Er deden petities de ronde om Morandi op het eiland te houden. Veel sympathisanten uitten intussen hun ongenoegen over het vertrek van de Italiaan. “Er zijn geen woorden voor. De ondergang van dit paradijs zal beginnen”, schreef Carmelia Mangano op sociale media. “Ik kan me Budelli niet voorstellen zonder de bescherming van Mauro”, schreef nog iemand anders.

Volledig scherm Budelli © Shutterstock

