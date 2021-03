Italiaanse regio Piëmont herneemt inentingen met AstraZeneca, met uitzondering van één lot

Hoe Alisha (14) doelbewust in de val gelokt werd door verliefd koppeltje: “Maar we wilden haar zeker niet dood”

12 maart Alisha (14) stapte via een list onbewust haar dood tegemoet. Dat blijkt uit een reconstructie die het gerecht maakte. Het veertienjarige meisje werd vorige maandag door een verliefd koppeltje geslagen en levend in het water van de Seine gegooid. Ze zou het tragische voorval niet overleven. De advocaat van de jongen die de klappen uitdeelde, verzekert dat hij haar dood nooit gewild heeft. “Hij zat in tranen voor de onderzoeksrechter”, stelt Franck Berton.