Italiaanse regering wil vlees uit het lab verbieden

Als het parlement het wetsvoorstel aanneemt, zal het in Italië verboden zijn om voedsel of diervoeder te maken "met celculturen of -weefsels die afkomstig zijn van gewervelde dieren". Bij een overtreding dreigen boetes die kunnen oplopen tot 60.000 euro. Dat staat in het voorstel dat is ingezien door persbureau Reuters.