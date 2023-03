Italiaanse regering wil brug bouwen tussen Sicilië en vasteland: “Half 2024 starten”

De regering van premier Giorgia Meloni heeft donderdagavond een decreet goedgekeurd, dat "dringende maatregelen voor de aanleg van een stabiele verbinding tussen Sicilië en Calabrië" voorziet. Het parlement heeft nu twee maanden de tijd om die beslissing om te zetten in een wet.

Veerboot of vliegtuig

Momenteel kan Sicilië enkel met een veerboot of een vliegtuig worden bereikt. De conservatieve regering van Meloni vindt het miljardenproject rond de brug belangrijk voor de economie van Sicilië en wil het eiland daarmee nauwer betrekken bij de rest van Italië. Sicilië is de armste regio van de republiek en heeft een lange geschiedenis van afkeer van centrale overheden in Rome.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni eerder deze week met minister van Infrastructuur en Transport Matteo Salvini.

Weerstand

In het verleden hebben verschillende Italiaanse regeringen wel al gesproken over de mogelijkheid om een brug te bouwen over de Straat van Messina, de zeestraat tussen de Zuid-Italiaanse regio Calabrië en Sicilië. Maar in de praktijk is nooit iets terechtgekomen van die plannen. Tegenstanders vonden het project overbodig en ook riskant, vanwege het aardbevingsgevaar in de regio.

Ook nu stuiten de plannen op grote weerstand. In reacties wordt de brug afgedaan als geldverspilling. Critici vrezen dat het technisch en/of financieel niet verantwoord is en het geld, mogelijk 10 miljard euro, bijvoorbeeld beter in het openbaar vervoer kan worden gestoken. Milieuorganisaties wijzen naast het extreme financiële plaatje ook op de "extreem hoge ecologische kosten".

“Historisch”

Minister van Infrastructuur Matteo Salvini, van de rechts-populistische partij Lega, spreekt evenwel van een "historische dag, niet alleen voor Calabrië en Sicilië, maar voor heel Italië." Na talloze discussies zou Sicilië eindelijk worden verbonden met het Italiaanse vasteland en Europa, klinkt het. Salvini ziet de “mooiste, groenste en veiligste brug met één overspanning ter wereld” al helemaal voor zich.

Half 2024

De brug moet concreet gebouwd worden over het smalste stuk zee tussen het vasteland en Sicilië, tussen de gemeenten Villa San Giovanni en Torre Faro. Momenteel is de kortste veerbootverbinding circa 25 minuten tussen Vila San Giovanni en Messina.

De regering laat de technische mogelijkheden bekijken op basis van een plan dat elf jaar geleden strandde, en wil uiterlijk half 2024 beginnen met de bouw boven de Straat van Messina. De tuibrug - type brug met één of meerdere pijlers waarbij aan elke pijler een stuk brugdek door middel van kabels opgehangen is - moet ruim 3 kilometer lang worden. Het zou meteen de langste brug ter wereld van dit type moeten worden, volgens de Italiaanse autoriteiten.

Strandgangers op het Italiaanse eiland Sicilië.

Het vorige project is gestrand toen toenmalig premier Mario Monti het te duur vond worden en in bezuinigingen het bedrijf dat voor de bouw in het leven was geroepen, liet sluiten. De huidige regering wil in zee met de ondernemingen die destijds aan de kant werden geschoven.