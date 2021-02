Italiaanse regering onder Mario Draghi komt stapje dichterbij

Inheemse bevolking telt proportio­neel bijna dubbel zoveel coronado­den als blanke Amerikanen

5 februari De oorspronkelijke bewoners van Amerika worden het zwaarst getroffen door de coronapandemie in de VS. Sinds de uitbraak van het virus is 1 op de 475 native Americans eraan overleden. Dat is bijna dubbel zoveel als bij de blanke bevolking, waar dat 1 op de 825 is. Bij de zwarte bevolking is de verhouding 1 op de 645 personen. De cijfers komen van het APM Research Lab en de Britse krant The Guardian kon ze inkijken.