Italiaanse rechtbank wil vrouwen opnieuw laten getuigen over Berlusconi

Berlusconi moet zich verantwoorden omdat hij getuigen zou omgekocht hebben bij een eerder proces over de feestjes. De advocaat van Berlusconi gaf ondertussen niet aan of zijn cliënt zal getuigen of niet. Hij zei aan journalisten dat het de bedoeling dat "we ons het recht voorbehouden om uit vrije wil een verklaring af te leggen".



De vrouwen getuigden al in twee eerdere processen, maar de rechtbank in Milaan besliste woensdag dat hun verklaringen onbruikbaar zijn omdat ze als getuige werden verhoord, en dat als beklaagde had moeten gebeuren. De vrouwen zullen nu in de beklaagdenbank moeten plaatsnemen.