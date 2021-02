Italiaanse president Mattarella vestigt hoop op oud-ECB-voorzitter Mario Draghi om regering op de been te brengen

In Italië is aftredend premier Giuseppe Conte er niet in geslaagd om opnieuw een meerderheid op de been te krijgen. President Sergio Mattarella vestigt zijn hoop nu op Mario Draghi: de voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank is uitgenodigd voor een ontmoeting met het staatshoofd op woensdagmiddag, zo maakte het presidentieel paleis dinsdagavond bekend.