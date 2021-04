Italiaanse premier noemt Erdogan ‘dictator’ na stoelincident, Michel speelde scène “nog 150 keer” in zijn hoofd af

De Italiaanse eerste minister Mario Draghi heeft voor ophef gezorgd door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in aanwezigheid van de pers een "dictator" te noemen. Hij deed die uitlating naar aanleiding van het veelbesproken 'stoelincident' tijdens het bezoek van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel. Turkije roept nu de Italiaanse ambassadeur op het matje. Michel betreurt het beeld dat hij onbewust gecreëerd heeft. “Ik heb die scène nog 150 keer in mijn hoofd afgespeeld", liet hij weten op de Franstalige zender LN24.

"Ik was zeer ontstemd over de vernedering die Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moest ondergaan", verklaarde Draghi gisteravond. "Met deze dictators - laten we ze noemen wat ze zijn - die we desondanks nodig hebben, moeten we afwijkende ideeën en opvattingen over de samenleving eerlijk tot uiting brengen. Maar we moeten ook bereid zijn met hen samen te werken in het belang van het land. Het juiste evenwicht is nodig."

Het gebruik van het woord "dictator" heeft in Ankara tot heel wat ongenoegen geleid. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Italiaanse ambassadeur ontboden.

"We veroordelen krachtig de onaanvaardbare opmerking van de benoemde Italiaanse premier over onze verkozen president", heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu laten weten in een reactie op Twitter. Hij heeft de woorden van Draghi ook "populistisch, beledigend en onredelijk" genoemd.

“Reactie had zware gevolgen kunnen hebben”

Op de Franstalige zender LN24 betreurde Michel het beeld dat hij onbewust gecreëerd heeft. “Het lijkt alsof ik nu een soort minachting toonde tegenover Ursula of vrouwen in het algemeen. Ik heb die scène nog 150 keer in mijn hoofd afgespeeld.”

“Ik vreesde vooral dat een reactie zware gevolgen gehad zou kunnen hebben voor onze diplomatieke relatie met Turkije”, ging hij verder. “De echte inzet van deze ontmoeting mocht niet in gevaar komen. We hebben gesproken over het migratiepact, de Cypriotische situatie, de toestand in Libië,... We hebben drie uur samengezeten en een sterke boodschap kunnen brengen. In het licht daarvan stellen die paar seconden niets voor.”

