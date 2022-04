Italiaanse premier in Algiers om meer gasleveringen los te krijgen

Algerije is een van de belangrijkste handelspartners van Italië. Ook is het de op een na grootste gasleverancier, na Rusland, dat 45 procent van de gasimport vertegenwoordigt.

Pijplijn via Tunesië naar Italië

Het Algerijnse staatsbedrijf Sonatrach zei eind februari dat het bereid was om meer gas te leveren aan Europa. Dat zou gebeuren via TransMed, de transmediterrane pijplijn die over Tunesië van Algerije naar Italië loopt. Sonatrach zei dat er nog capaciteit beschikbaar is van TransMed. Volgens CEO Toufik Hakkar is het wel de vraag hoeveel volume nog beschikbaar is na bediening van de nationale markt.