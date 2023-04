Italiaanse premier Giorgia Meloni zet aanval in op homorechten

De rechts-populistische Meloni en haar partij Fratelli d’Italia zijn sinds oktober vorig jaar aan de macht in Italië. Begin dit jaar beval de regering alle Italiaanse gemeenten om te stoppen met het registreren van sommige kinderen van LGBTQ+-koppels. Zo mogen ze geen geboorteakten meer aanvaarden van draagkinderen van twee vaders die in het buitenland geboren zijn en van kinderen met twee moeders die in Italië geboren zijn na een kunstmatige inseminatie in het buitenland. Alleen de biologische ouder wordt nog erkend.

Dat heeft een grote impact voor de niet-biologische ouder. Die mag bijvoorbeeld de kinderen niet meer alleen van school halen of een medische behandeling voor hen goedkeuren zonder de geschreven toestemming van de biologische ouder. Als de biologische ouder zwaar ziek wordt of sterft, heeft de niet-biologische ouder ook geen enkel recht op de kinderen en kunnen die toegewezen worden aan andere familieleden of zelfs de pleegzorg.

Rechter

In sommige gemeenten worden zelfs geregistreerde kinderen van LGBTQ+-koppels weer uit de boeken gehaald. In Milaan alleen zijn er al vier gevallen bekend. De koppels krijgen dan een brief van de politie en moeten voor de rechter verschijnen. Die oordeelde in het verleden doorgaans niet in het voordeel van LGBTQ+-koppels.

Het was de centrumlinkse burgemeester van Milaan die vorige maand ruchtbaarheid gaf aan de nieuwe wet. Minister van Gezinnen Eugenia Roccella - vroeger pro-abortus, nu christelijk conservatief - ziet geen graten in de nieuwe maatregel. Kinderen hebben volgens haar “niet noodzakelijk twee wettelijke ouders nodig”. Ze meent ook dat er geen sprake is van discriminatie tegenover de kinderen “omdat ze nog altijd toegang hebben tot onderwijs en medische zorg via hun wettelijke ouder”.

Niet-biologische ouders van homokoppels kunnen nu alleen nog rechten krijgen via een speciale procedure om stiefkinderen te adopteren, maar die kan jaren aanslepen, kost duizenden euro's en ze moeten zich ontelbare keren verantwoorden bij sociale diensten en rechtbanken.

Draagmoederschap

De Italiaanse regeringspartijen legden vorige maand ook een voorstel op tafel om de wet op draagmoederschap nog aanzienlijk te verstrengen. Draagmoederschap is nu al verboden in Italië, maar door de nieuwe wet zouden koppels ook niet meer naar het buitenland mogen trekken waar draagmoederschap wel toegelaten is, zoals in de VS of Canada. Er zouden celstraffen tot twee jaar op staan en boetes van 600.000 tot 1 miljoen euro.

Of het wetsvoorstel ook effectief goedgekeurd wordt, valt nog te bezien. Hoewel de coalitie een stevige meerderheid heeft in het parlement, zijn er twijfels over de juridische grond van het voorstel en zou het onevenredige gevolgen hebben voor LGBTQ+-koppels. De grote meerderheid van koppels die een beroep doen op het draagmoederschap zijn immers homokoppels.

Minder rechten

Homokoppels hebben in Italië minder rechten dan in de rest van West-Europa. Zo is het homohuwelijk er niet erkend. LGBTQ+-koppels kunnen hun relatie wel “burgerlijk” laten “registreren” sinds 2016, maar kunnen elkaars kinderen niet zomaar adopteren. Ook gewone adoptie en kunstmatige inseminatie is niet mogelijk voor hen, wat voor heterokoppels wel het geval is.

Het Europese Parlement is niet akkoord met de strengere regels van de regering-Meloni. Het veroordeelde die vorige week nog in een resolutie.

