Italiaanse premier Giorgia Meloni brengt bezoek aan Kiev en belooft meer luchtverdedigingssystemen

Poetin: “Rusland schort nucleair ontwape­nings­ver­drag met VS op”

Rusland heeft zijn deelname opgeschort aan ‘new START’, het laatste belangrijke nucleaire ontwapeningsverdrag met de Verenigde Staten, dat beide landen ondertekenden in 2002. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin dinsdag bekendgemaakt in zijn toespraak over de staat van het land in Moskou.