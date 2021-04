Italiaanse premier Draghi noemt Erdogan ‘dictator’ na stoelincident

"Ik was zeer ontstemd over de vernedering die Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moest ondergaan", verklaarde Draghi gisteravond. "Met deze dictators - laten we ze noemen wat ze zijn - die we desondanks nodig hebben, moeten we afwijkende ideeën en opvattingen over de samenleving eerlijk tot uiting brengen. Maar we moeten ook bereid zijn met hen samen te werken in het belang van het land. Het juiste evenwicht is nodig."