Italiaanse premier Draghi kondigt opnieuw zijn vertrek aan nadat 3 regeringspartijen niet meedoen aan vertrouwensstemming

Grote tekorten aan medisch materiaal in ziekenhui­zen in Nederland

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkent dat er grote problemen zijn om genoeg medische hulpmiddelen en laboratoriummaterialen voor de zorgsector te bemachtigen. RTL Nieuws had gemeld dat ziekenhuizen over heel Nederland hierdoor in de knel komen. “Het ministerie van VWS deelt de zorgen van het veld”, laat een woordvoerder weten. De situatie is “complex”.

15:20