Italiaanse premier Draghi: “Europa kan afhankelijkheid Russisch gas sneller afbouwen”

Gasleverin­gen aan Europa gaan door ondanks dreigement van Poetin

De Russische gasleveringen aan Europa gaan vrijdag gewoon door, ondanks het dreigement van Poetin om die stop te zetten. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom liet vrijdagochtend weten dat de export via pijpleidingen in Oekraïne in lijn blijft met de verzoeken van Europese partijen die gas hebben ingekocht. Uit gegevens blijkt wel dat de gastoevoer via de Yamal-pijp naar Duitsland is stopgezet. Maar dat is afgelopen tijd vaker gebeurd en kan meerdere redenen hebben.

1 april