Italiaanse politie vindt man die liefdesboodschap in Colosseum kerfde

LIVE. Moordaan­slag op pro-Russische leider van de Krim verijdeld, Rusland: “Oekraïne wilde zijn auto opblazen”

De Russische veiligheidsdienst FSB zegt een moordaanslag op het door Rusland geïnstalleerde hoofd van de Krim te hebben verijdeld. De Russische media schrijven dat een door Oekraïne ingehuurde Rus de opdracht had gekregen Sergej Aksjonov in diens auto op te blazen. Aksjonov kwam aan de macht nadat de Krim in 2014 was geannexeerd door Rusland. Volg alle recente ontwikkelingen in ons liveblog.