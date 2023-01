Italiaanse politie neemt voor liefst 250 miljoen euro aan goederen in beslag tijdens operatie tegen Calabrische maffia

Voor verkrach­ting veroordeel­de transvrouw mag dan toch niet naar vrouwenge­van­ge­nis in Schotland

Een transvrouw, die voor haar geslachtstransitie als man schuldig werd bevonden aan de verkrachting van twee vrouwen in Schotland, wordt niet ondergebracht in een vrouwengevangenis. Dat heeft de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon meegedeeld in het parlement. 24 uur eerder zag haar secretaris van Justitie Keith Brown er nog geen kwaad in.

17:42