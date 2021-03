Italiaanse politie dient Siciliaanse maffia klap toe

Biden schrapt kandidaat voor topbenoe­ming na verzet in Senaat

Joe Biden heeft de kandidatuur van Neera Tanden voor een toppositie in zijn regering weer ingetrokken. Haar benoeming in de Senaat was onzeker geworden.Biden zegt dat Tanden zelf gevraagd had om haar kandidatuur te schrappen. De nieuwe president had haar gekozen om het Bureau voor Management en Budget te leiden, een machtige dienst in het Witte Huis.