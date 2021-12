Italiaanse politie betrapt 130 zorgmedewerkers die zich niet aan vaccinatieplicht houden

Voormalig Amerikaans priester veroor­deeld voor seksueel misbruik in Oost-Ti­mor

In Oost-Timor is een uit zijn ambt ontzette Amerikaanse priester veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het misbruiken van kinderen in een door hem opgericht weeshuis. Het proces zorgde voor grote verdeeldheid in het diep katholieke Zuid-Aziatische land.

21 december