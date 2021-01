Italiaanse politie arresteert rechtse extremist, mogelijke aanslag voorkomen

Een operatie onder leiding van rechercheurs in Genua richtte zich op een tiental andere mensen in verschillende steden die verdacht worden van lidmaatschap aan de Nuovo Ordine Sociale (Nieuwe Sociale Orde), een gewelddadige organisatie.

De groep had antisemitische, vrouwonvriendelijke en neonazistische inhoud verspreid op het internet. Ze beraamde een aanslag vergelijkbaar met de schietpartij van maart 2019 in een moskee in Nieuw-Zeeland, of de schietpartij op het Noorse eiland Utoya in 2011, die vooral gericht was op jongeren.