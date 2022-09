Italiaanse politie arresteert 22 maffiosi van 'Ndrangheta

Tweede verdachte van fatale steekpar­tij­en Canada kort na arrestatie overleden

Myles Sanderson, de 30-jarige verdachte van de fatale steekpartijen in Canada, is kort na zijn arrestatie overleden. Dat bevestigt de Canadese politie op een persconferentie. Even voor middernacht Belgische tijd meldde de Canadese politie nog dat de man in hechtenis was genomen.

