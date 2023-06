De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is op 86-jarige leeftijd overleden. De leider van de centrumrechtse partij Forza Italia leed aan chronische leukemie en werd vorige week nog opgenomen in het ziekenhuis in Milaan. Berlusconi was drie keer premier en drukte als politicus en als mediamagnaat een onuitwisbare stempel op het moderne Italië.

De 86-jarige politicus was vrijdag opgenomen in het ziekenhuis, maar lag er enkele weken geleden ook al. Hij had een longinfectie als gevolg van chronische leukemie en moest anderhalve maand in het ziekenhuis blijven. Berlusconi worstelde al jaren met een broze gezondheid. Zo belandde hij ook in het ziekenhuis na een besmetting met het coronavirus en had hij hartproblemen.

Volgens lokale media verslechterde de gezondheidstoestand afgelopen nacht zeer snel. Deze ochtend werden zijn broer en kinderen nog in het ziekenhuis gezien. De politicus stierf vanmorgen.

Berlusconi was drie keer premier van Italië en heeft zijn stempel op het land weten te drukken. Maar ook buiten de politiek was de zakenman en miljardair een geruchtmakende man. Zijn leven werd gekenmerkt door macht, maar ook door seksschandalen en voortdurende beschuldigingen van corruptie en belastingfraude.

Van charmezanger tot sjoemelaar

Berlusconi domineerde meer dan drie decennia de Italiaanse politiek, maar tegelijkertijd leek hij geboren te zijn voor entertainment. Hij begon zijn carrière als zanger op een cruiseschip en deur-aan-deurverkoper van stofzuigers. In 1961 zet Berlusconi zijn zinnen op de bloeiende vastgoedsector en sticht hij samen met een bevriende aannemer een bouwbedrijf op. Hij zal ook de geschiedenis ingaan als tv-baas van verschillende Italiaanse zenders.

In 1993 zet Silvio Berlusconi zijn eerste stappen in de politiek en richtte Forza Italia op. De centrumrechtse partij kon bij de verkiezingen voor Kamer en Senaat in 1994 al ruim een vijfde van de kiezers overtuigen. Berlusconi wordt voor het eerst premier, maar die regering raakt al snel overschaduwd door schandalen en politiek getwist. De regering valt en bij de verkiezingen van 1996 moet Berlusconi de duimen leggen voor een centrumlinkse alliantie onder leiding van Romano Prodi.

Volledig scherm In een privégesprek omschreef hij het achterwerk van Angela Merkel als een “onneukbare dikke kont”. © AP

Orgieën bij hem thuis en seks met minderjarigen

In 2001 keren Forza Italia en Berlusconi terug op het politieke voorplan. Hij blijft aan de macht tot 2006, en tekent zo nog altijd voor het langste premierschap in de naoorlogse Italiaanse geschiedenis. In 2006 moet hij bij verkiezingen opnieuw de duimen leggen voor Prodi, maar dat kabinet houdt het maar twee jaar vol. In mei 2008 wordt Berlusconi na alweer verkiezingen nog maar eens ingezworen als premier van Italië. Tot 2011, toen werd hij voor zes jaar uit de politiek verbannen.

Berlusconi raakte namelijk door de jaren heen verwikkeld in meerdere zaken over omkoping, belastingfraude en ‘schandelijke uitspraken’. Berucht is bijvoorbeeld de zogeheten Rubygate-zaak, vernoemd naar een jonge prostituee met de bijnaam Ruby de Hartenbreekster. In die zaak kreeg Berlusconi in eerste instantie zeven jaar cel opgelegd voor het betalen voor seks met een minderjarige prostituee en machtsmisbruik, maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken.

Volledig scherm Berlusconi met de huidige Italiaanse premier Giorgia Meloni in 2022. © REUTERS

Poetin was zijn “beste vriend”

De oud-premier was jarenlang bevriend met de Russische president Vladimir Poetin, die hij ook na de inval in Oekraïne verdedigd heeft. Zo zei hij eind vorig jaar dat Poetin ‘gedwongen werd’ Oekraïne binnen te vallen. De uitspraken zorgden voor veel reuring. Later beweerde de politicus dat zijn woorden uit hun verband waren getrokken.

Toch stond hij daarvoor ook al langer bekend om zijn grove uitspraken op het internationaal toneel. Zo noemt hij de eerste zwarte Amerikaanse president Barack Obama bij diens verkiezing in 2008 ‘bruingebrand’ en lekte een privégesprek uit waarin hij Angela Merkel een “onneukbare dikke kont” toedichtte.

Ondanks alle schandalen en controverse bleef Berlusconi politiek actief tot aan zijn dood. Hij nam met zijn partij Forza Italia deel aan de eenheidsregering van Mario Draghi in 2021, en stapte afgelopen herfst opnieuw in de regering, ditmaal met de radicaal-rechtse Giorgia Meloni aan het hoofd. Van het najaar van 2022 tot aan zijn dood stelde hij als senator.

Volledig scherm De Italiaanse premier Berlusconi met "zijn beste vriend", de Russische president Vladimir Poetin, in 2010. © REUTERS