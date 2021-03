Italiaanse oud-premier Matteo Renzi ontvangt kogelbrief

Man overleeft na vliegramp van Chapecoen­se nu ook zware buscrash

13:35 Bij een zware busramp in Bolivia zijn minstens 21 mensen omgekomen. Zo’n dertig anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen. Eén van de overlevers is Erwin Tumiri. Een man met een bijzondere beschermengel, want hij overleefde vier jaar geleden ook al de vliegtuigcrash die bijna de volledige voetbalploeg van Chapecoense het leven kostte.