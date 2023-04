Italiaanse oud-premier Berlusconi heeft leukemie: chemotherapie opgestart

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is gediagnosticeerd met leukemie. Woensdag werd hij opgenomen op de intensive care in Milaan . Italiaanse media schrijven nu dat hij de ziekte leukemie heeft, kanker in de witte bloedcellen.

Berlusconi's broer laat aan persbureau ANSA weten dat hij stabiel is en dat hij het gaat halen. "Silvio is een rots.” De inmiddels 86-jarige Berlusconi heeft de afgelopen jaren veel gezondheidsproblemen en ligt vaker in het ziekenhuis.

Italiaanse media schreven woensdag dat hij op de hartafdeling was opgenomen met ademhalingsproblemen en dat hij onderzocht is. Vorige week moest de politicus ook al een aantal dagen in het ziekenhuis blijven. Volgens de krant ‘La Corriere della Sera’ blijkt nu dat het om complicaties van de leukemie ging.

Gisteren kreeg Berlusconi zijn eerste dosis chemotherapie toegediend, zo meldt het Italiaanse persagentschap ANSA.

Tajani, die ondervoorzitter is van Forza Italia, zegt dat hij eerder op de dag Berlusconi aan de telefoon heeft gesproken. Hij had naar verluidt een “rustige nacht”. “We hopen dat Silvio snel terugkeert, hij geeft nooit op. We blijven optimistisch.”

Woensdag kreeg Berlusconi in het ziekenhuis bezoek van zijn kinderen, zijn vriendin en zijn broer Paolo. Die laatste zei bij het verlaten van het ziekenhuis al dat de toestand stabiel was. “Hij is een rots.”

Van Berlusconi’s familie kwam er tot dusver geen officiële verklaring over zijn gezondheidstoestand.