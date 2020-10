Italiaanse oppositieleider Salvini gespot met mondmasker voor Trump

Eerste besmetting met westnijlvi­rus in Nederland

10:07 Een man heeft in Nederland het westnijlvirus opgelopen, vermoedelijk doordat hij in de buurt van Utrecht is gebeten door een mug. Het is de eerste keer dat iemand het virus in Nederland oploopt, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).