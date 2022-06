Italiaanse miljardair achter brillenmerk Ray-Ban overleden

Del Vecchio, wiens vermogen volgens de rijkenlijst van persbureau Bloomberg bijna 26 miljard dollar (24,6 miljard euro) bedroeg, zette in 1961 Luxottica op. Dat bedrijf bouwde hij later uit tot een groot internationaal concern dat zowel lenzen voor brillen maakt als monturen.

In de loop der jaren werden vooraanstaande merken ingelijfd zoals Vogue, Ray-Ban en Oakley. En in 2018 werden de krachten gebundeld met het Franse Essilor. EssilorLuxottica kondigde vervolgens in 2019 aan om het Nederlandse optiekconcern GrandVision over te nemen, waardoor het de brillenzaken van Pearle in zijn bezit kreeg.