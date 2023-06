Italiaanse mariniers enteren vrachtschip na mogelijke kaping

Taiwanese fitnessin­flu­en­cer liegt drie jaar lang over haar strijd tegen alvlees­klier­kan­ker: “Ik heb iedereen al die jaren bedrogen, het spijt me”

MianBaobao, een Taiwanese fitnessinfluencer loog jarenlang over haar strijd tegen kanker. Drie jaar geleden kondigde de vrouw aan dat er alvleesklierkanker in een vergevorderd stadium was vastgesteld. Een leugen die werd ontrafeld nadat ze scheidde van haar ex-man. Die had namelijk nooit documenten van het ziekenhuis over de behandeling gezien, terwijl de vrouw er steeds op stond dat ze alleen naar alle doktersafspraken ging. Toen hij dat allemaal begon te delen op sociale media, zag de influencer geen andere optie meer dan alles op te biechten. MianBaobao zou het hele verhaal hebben verzonnen om haar online profiel een boost te geven.