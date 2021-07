Italiaanse man doodgeknuppeld door menigte van 600 mensen in Honduras

Belize in de ban van raadselach­ti­ge dood commissa­ris: schoondoch­ter (38) Britse miljardair onder­vraagd

30 mei Een schoondochter van een Britse miljardair is in het Centraal-Amerikaanse Belize ondervraagd na de raadselachtige dood van een commissaris. Het lichaam van Henry Jemmott dreef in de nacht van donderdag op vrijdag aan een pier en vertoonde een kogelwond in het hoofd. De politie trof in de onmiddellijke nabijheid Jasmine Hartin aan. Op haar armen en kleding zaten bloedsporen.