Italiaanse man (72) is nalatigheid van gemeente beu en vult zelf put in wegdek: boete van bijna 900 euro én verplichting om werken ongedaan te maken

Putten in het wegdek. Een universele frustratie die op dit moment de gemoederen beroert in Italië. Een gepensioneerde man kreeg er namelijk een boete omdat hij eigenhandig een 30 centimeter brede put in de weg heeft opgevuld. De man gaat in beroep tegen de boete, die hij onrechtvaardig noemt.

Claudio Trenta, een 72-jarige man uit Lombardije, had er genoeg van. Ter hoogte van een oversteekplaats in het dorp Barlassina, was al weken een put van wel 30 centimeter breed. Omdat de gemeente ondanks verschillende meldingen naliet de gevaarlijke situatie te verhelpen, besloot hij het heft in eigen handen te nemen. Eind april kocht hij in een lokale doe-het-zelfzaak voor 14 euro aan materiaal “van topkwaliteit”. “Tien minuten werk en het zebrapad was weer veilig”, vertelt hij in lokale media.

Zijn actie bleef niet onopgemerkt in de lokale pers en op sociale media, en ook de politie kreeg er lucht van. Niet lang na wat velen een goede daad zouden noemen, viel er bij Trenta een gepeperde boete op de deurmat. Volgens de lokale politie was het vullen van de put “een potentieel gevaarlijke daad op de openbare weg, zonder toelating of de juiste competenties”. Daarvoor krijgt de man een boete van 882,65 euro én het verzoek om “de onrechtmatig uitgevoerde werken te verwijderen”. De put in het wegdek te herstellen dus.

Nalatigheid

“Als ze denken dat ik een idioot ben, hebben ze het mis", maakt de klussende man zich kwaad in de Italiaanse pers. Hij gaat in beroep tegen de boete en gaat zelfs nog een stapje verder. “Ze hebben me uitgedaagd, dus ik dien op mijn beurt een klacht in tegen het stadsbestuur wegens nalatigheid.”

Trenta krijgt heel wat bijval in de lokale gemeenschap en vanuit heel Italië. Heel wat mensen sturen klachten naar het gemeentebestuur en eisen dat Trenta vergoed wordt voor de onkosten die hij heeft gemaakt.

