Italiaanse man (50) probeert coronaprik in neparm te zetten

Ook in onze buurlanden raken kinderen massaal besmet: mondmas­kers en (zelf)tests moeten schoolslui­tin­gen tegengaan

De Vlaamse scholen kreunen onder de coronapandemie. De ene uitbraak volgt de andere op, leerkrachten vallen een na een uit en hele klassen moeten in quarantaine. Het aantal besmettingen bij kinderen was nooit zo hoog. Het Overlegcomité buigt zich op dit moment dan ook over een eventuele sluiting van de scholen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Ook in onze buurlanden zijn kinderen de motor van de pandemie, al lijkt het sluiten van de scholen op dit moment nergens aan de orde.

13:25