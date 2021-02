Italiaanse maffia profiteert van coronacrisis om greep op kleine zelfstandigen te verstevigen

Kleine en middelgrote zaken hebben het ook in Italië erg moeilijk tijdens de coronacrisis. De Italiaanse maffia ziet daarin een kans om met geldelijke steun voor de noodlijdende zelfstandigen te zwaaien en verstevigt zo ook de greep op die bedrijven. Dat blijkt uit een tweejaarlijks overheidsrapport over de georganiseerde misdaad.

Al in de eerste maanden van de lockdown door de coronapandemie zag de Italiaanse maffia de kans om voor sinterklaas te spelen voor zaken die in financiële moeilijkheden kwamen. Maar anders dan de goede Sint, verwachten maffiosi wél een ‘return on investment’, een rendement op hun investering. Ook al omdat de maffia door de pandemie zelf kampte met terugvallende inkomsten uit andere criminele zaakjes en op zoek ging naar andere opportuniteiten.

Volgens DIA (Direzione Investigativa Antimafia of antimaffiadirectoraat) dreigen meer kleine zelfstandigen op die manier in handen van de maffiosi te komen. In hun verslag over de periode van januari tot juni vorig jaar staat dat de maffia “bedrijven in moeilijkheden een vorm van sociale zekerheid” bood als alternatief voor overheidssteun, om vervolgens over te gaan tot “de traditionele intimidatie met als doel controle over de economische activiteiten te verkrijgen”. DIA vreest dat die kleine en middelgrote bedrijven “op middellange termijn zullen worden opgeslokt door de criminaliteit en een instrument zullen worden voor het witwassen van geld en het weer in omloop brengen van illegaal kapitaal”.

Uit het verslag blijkt nog dat vorig jaar de handel in namaak afnam en dat er ook minder overvallen werden vastgesteld; criminele activiteiten die meestal geassocieerd worden met de georganiseerde misdaad. Brandstichting - vaak gebruikt bij afpersing - bleef dan weer op hetzelfde niveau als in 2019.

Italië was vorig jaar het eerste Europese land dat hard getroffen werd door de verspreiding van Covid-19 en telt intussen al 95.000 coronadoden. Het land ging als eerste in Europa in maart vorig jaar in lockdown en moest de grootste economische terugval (min 8,8 procent in 2020) sinds de Tweede Wereldoorlog slikken. De nieuwe regering van Mario Draghi werkt nu aan een economisch herstelplan en krijgt daarvoor 240 miljard euro van Europa. Het rapport van DIA waarschuwt ervoor dat de georganiseerde misdaad naar alle waarschijnlijkheid zal proberen “de middelen op te opslorpen die de overheid zal inzetten voor de heropleving van het land”.