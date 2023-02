Italiaanse kustwacht treft acht lichamen aan op boot met migranten in Maltese wateren

Iraanse vluchte­ling op wie film "The Terminal" gebaseerd is, overleden in luchthaven

Mehran Karimi Nasseri, een Iraanse politieke vluchteling die meer dan 18 jaar verbleef op de Parijse luchthaven Roissy-Charles de Gaulle, is er zaterdag overleden, zo vernam het Franse persbureau AFP van een bron op de luchthaven. De film “The Terminal” van Steven Spielberg met Tom Hanks in de hoofdrol is op het verhaal van de Iraniër geïnspireerd.

