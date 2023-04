Italiaanse kustwacht redt zo'n 600 migranten van in nood geraakte vissersboot

Eerste grote bosbrand van 2023 in Frankrijk woedt in Pyreneeën: 300 mensen geëvacu­eerd

In het zuiden van Frankrijk, in de Pyreneeën, is zondag ongeveer 950 hectare vegetatie aangetast door de eerste grote brand van het jaar, meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin. Uit voorzorg zijn zo'n driehonderd mensen geëvacueerd.