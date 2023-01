Italiaanse kustwacht redt vijftigtal migranten in nood op Middellandse Zee

Na ruim twee weken dwalen op zee: Frankrijk laat schip met 230 geredde migranten aanmeren in Toulon, fikse ruzie met Rome

Frankrijk laat het reddingsschip Ocean Viking met 230 op zee geredde migranten aan boord aanmeren in de militaire haven van Toulon, na bitse gesprekken met Italië over de kwestie. De rechtse regering in Rome weigerde het Noorse schip van SOS Méditerranée een haven toe te wijzen, waardoor het al ruim twee weken op zee dwaalt.

10 november