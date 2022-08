Italiaanse kustwacht redt meer dan 600 mensen in nood uit de Middellandse Zee

Thais Grondwette­lijk Hof schorst premier Prayut

Het Thaise Grondwettelijk Hof heeft vandaag Prayut Chan-O-Cha geschorst als premier, in afwachting van een beslissing over de vraag of Prayut langer kan aanblijven. Vandaag is Prayut acht jaar premier, en volgens de Thaise grondwet mag een premier maximaal acht jaar blijven zitten. De beslissing van het Hof is een aardverschuiving in de Thaise politiek, enkele maanden voor langverwachte verkiezingen.

12:50