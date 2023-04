Italiaanse kustwacht probeert 1.200 mensen te redden op zee

7 doden door landmijn in Syrië

Bij de explosie van een landmijn in Syrië zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen, aldus het Syrische Observatorium van de Mensenrechten. Volgens de ngo is een vrachtwagen met mensen die truffels zochten, getroffen door de mijn. De explosie gebeurde in het oosten van het land, in de provincie Deir ez-Zor.