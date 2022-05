Italiaanse koffiebar krijgt boete van 1.000 euro nadat klant klaagt over prijs van kopje espresso

Russische tank staat zwaar toegeta­keld op mijnenveld, maar dan komt er een andere aandraven

Een grote explosie heeft twee Russische tanks vernield in Oost-Oekraïne. Dronebeelden tonen twee Russische BMP-2's op een wei dat een mijnenveld blijkt te zijn. Een ervan reed al over een mijn en is zichtbaar toegetakeld. Wanneer de andere tank tegen hoge snelheid komt aanrijden, volgt er plots een enorme ontploffing. Mogelijk reed de tweede tank in volle vaart op een andere mijn. Bekijk hierboven de beelden.

9:28