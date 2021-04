Italiaanse juwelier schiet twee overvallers dood en is aangeklaagd wegens doodslag

Een juwelier in het Noord-Italiaanse Grinzane Cavour is aangeklaagd wegens doodslag na het neerschieten van twee overvallers in zijn winkel. Een derde overvaller raakte woensdagavond gewond. “Het was zij of ik”, reageerde juwelier Marrio Roggero in het tv-journaal.

Naast de aanklacht van doodslag kreeg Roggero ook de aanklacht ‘buitensporige zelfverdediging’ tegen zich te horen. De dodelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd als Giuseppe Mazzarino (58) en Andrea Spinelli (45). Beiden hadden een strafblad. Ze betraden eergisteren kort na 18.30 uur de winkel en waren in het gezelschap van Alessandro Modica (34). Het drietal was gewapend met een mes. Hun pistool bleek later een nepwapen.

“Ik voel niets. Het spijt me dat het zo is uitgedraaid, maar het was zij of ik”, zei Roggero voor de microfoons van het TG1-journaal van de Rai. De juwelier was naar eigen zeggen achter de winkel bezig toen hij zijn vrouw hoorde roepen en zich naar voren begaf. De gangsters sloegen zijn vrouw en knevelden een aanwezige volwassen dochter. “Met mijn rechterhand opende ik de kassa en met mijn linkerhand de lade waar mijn wapen lag. Ik moest... Ik vuurde eerst. Toen renden ze weg.”

Twee van de drie overvallers zegen buiten neer. Modica, de jongste van het trio, vluchtte weg. De politie kon hem ‘s nachts inrekenen in een ziekenhuis in Savigliano. Hij had bij de overval een schotwonde in het been opgelopen. De man is afkomstig uit Alba, wat grenst aan Grinzane Cavour.

De juwelier en zijn familieleden zijn door de officier van justitie verhoord. De technische recherche kamde de winkel uit. Beelden van bewakingscamera’s in de buurt kunnen mogelijk meer soelaas brengen. Ook is het nog wachten op de resultaten van de autopsie.

Een van de vier dochters van de juwelier maakte in een bericht op Facebook duidelijk dat de familie “alle vertrouwen heeft in het gerecht.” Volgens haar betreft het geheel wettelijke zelfverdediging. Ook zei ze dat buurtbewoners “vanop hun balkons applaudisseerden voor haar vader die moedig zijn vrouw en dochter verdedigde onder bedreiging van een vuurwapen.” Roggero zit niet in hechtenis.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

(Extreem-)rechtse partijen Fratelli d’Italia en Lega zwaaien met lof voor de juwelier en grijpen de overval aan voor een debat over wettelijke zelfverdediging. Zij willen een uitbreiding hiervan.

Roggero kreeg in mei 2015 al overvallers over de vloer die toen voor 300.000 euro aan sieraden en horloges roofden. De criminelen knevelden hem en twee van zijn dochters en sloten hen op in de badkamer. De politie kon enkele maanden later twee verdachten in de boeien slaan.

Op onderstaande beelden is te zien hoe een van de getroffen overvallers op straat ligt.

Uit het archief: Juweliersvrouw die 2 overvallers doodschoot wordt niet vervolgd