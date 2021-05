Italiaanse havenarbeiders weigeren schip te laden met wapens voor Israël

Toen de vakbond in Livorno, Toscane ontdekte dat de vracht met wapens bestemd was voor Israël, weigerden ze het schip te laden. De USB beweerde dat het schip “wapens en explosieven bevatte die zouden dienen om de Palestijnse bevolking te doden”. Dat kwamen ze te weten door onderzoek van The Weapon Watch, een in Genua gevestigde campagnegroep, die wapenhandel in de gaten houdt.