Italiaanse douane neemt 22 kilogram zand, schelpjes en kiezels van Sardinische stranden in beslag

Complotden­ker Alex Jones betaalt mogelijk maar fractie van miljoenen­boe­te

De Amerikaanse complotdenker Alex Jones hoeft mogelijk maar een klein deel van de 45,2 miljoen dollar (44,4 miljoen euro) die hem vorige week door een jury in Texas werd opgelegd te betalen. Het gaat namelijk om een zogeheten "bestraffende schadevergoeding", die in de staat Texas maximaal 750.000 dollar kan zijn als het slachtoffer geen financiële schade heeft geleden, zoals in deze zaak het geval is.

7:15