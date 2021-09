Italiaanse bajesklant laat vuurwapen leveren per drone en schiet ermee op medegedetineerden

Een gedetineerde heeft in de gevangenis in het Italiaanse Frosinone vanuit zijn cel het vuur geopend op medegevangenen. Vakbonden zijn ervan overtuigd dat het binnengesmokkelde pistool per drone de zwaarbewaakte penitentiaire instelling is binnengebracht.

Bij de schietpartij in de gevangenis op zo’n 70 kilometer ten zuidoosten van Rome raakte zondagnamiddag niemand gewond. Getuigen hoorden drie schoten. De schutter - afhankelijk van de bron 28 of 30 - was drie dagen eerder verwikkeld in een handgemeen met de beschoten gevangenen. Het is niet duidelijk waar hij een celstraf voor uitzit, wel is geweten dat hij banden heeft met de Camorra, de Napolitaanse maffia.

“Hij bedreigde een bewaker en eiste de sleutels van zijn cel”, zegt Donato Caprece, secretaris-generaal van de autonome vakbond Sappe tegenover persbureau AFP. “De in het nauw gedreven collega deed het gevraagde. Het lukte de gevangene niet om te celdeur te openen.” De gevangene nam hierna het pistool en vuurde de schoten af op de gedetineerden in tegenoverliggende cellen. Hij overhandigde vervolgens het wapen aan de cipier en gaf eveneens een binnengesmokkelde smartphone af. “Alvorens zich over te geven, haalde hij de sim-kaart uit te telfoon en slikte deze door”, aldus Caprece.

De tralies aan het celraam zou in een hoek zijn beschadigd waardoor het net groot genoeg was om per drone het pistool en de smartphone te leveren, stellen Italiaanse media.

“Komen en gaan van drones”

Gennarino De Fazio,een afgevaardigde van ambtenarenvakbond UILPA is scherp voor de overheid. “In veel penitentiaire inrichtingen, waaronder die van Frosinone, is het een komen en gaan van drones, waartegen de politie machteloos staat”, verklaart hij aan de ‘Gazzetta del Sud’. “Het lukt niet de drones op te sporen en de frequenties te verstoren, simpelweg omdat onze politie niet over de nodige apparatuur beschikt. Nochtans is die technologie voor handen en is deze niet duur.”

Het is volgens De Fazio “totale wanorde” in de Italiaanse gevangenissen die vaak compleet verouderd en overbevolkt zijn. “Al jaren horen we dat het detentiemodel op de schop gaat, maar alles blijft gewoon bij het oude. Waarom zaten degenen die hem in elkaar sloegen, nog steeds een paar cellen verder in dezelfde afdeling waardoor ze hem konden blijven bedreigen en beschimpen?”, vraagt de vakbondsafgevaardigde zich af. Hij vraagt meteen actie uit regeringshoek en sluit stakingen niet uit.

