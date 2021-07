Italiaanse alpinist komt om na val van bijna 4000 meter in Mont Blanc-massief

Miljoenen slachtof­fers: dodentol door corona in India tien keer hoger dan officieel gemeld

20 juli Het aantal coronadoden in India is waarschijnlijk tien keer hoger dan officieel bekend is. Amerikaanse onderzoekers denken dat tussen de 3,4 en 4,7 miljoen mensen zijn overleden aan Covid-19, terwijl de autoriteiten 415.000 sterfgevallen hebben geregistreerd.